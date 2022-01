Ab dem heutigen Montag gibt es im Landestheater Coburg die Möglichkeit, sich in der Innenstadt auf das Coronavirus testen zu lassen. Das teilte das Theater mit.

Dann eröffnet eine Teststation im Foyer des Theaters, die allen Bürgern täglich (mit wenigen Ausnahmen) zur Verfügung steht. An der in Zusammenarbeit mit Vitale-Apotheken betriebenen Station kann sich jeder Bürger kostenlos testen lassen. "Wir freuen uns, den Bürgern eine zusätzliche Testmöglichkeit bei uns im Hause anbieten zu können. Die Station soll die Gastronomie, den Einzelhandel und touristische Angebote in Coburg un-terstützen", erklärt der kaufmännische Direktor Fritz Frömming.

Regulär ist die Station von Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Da der Vorstellungsbetrieb reibungslos ablaufen und die Theaterbesucher nicht beeinträchtigt werden sollen, schließt die Station jeweils zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn. Dadurch ergeben sich an einigen Tagen abweichende Zeiten. Möglich, jedoch nicht zwingend notwendig ist eine Online-Terminbuchung: www.apo-schnelltest.de.

Ausweis ist erforderlich

Für den Test mitzubringen ist ein Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein). Die detaillierten Öffnungszeiten finden sich auf der Homepage des Landestheaters sowie im Schaukasten neben dem Eingang der Teststation (auf der Straßenseite am Theaterplatz).

Auch der Theaterbesuch soll durch die neue Testmöglichkeit erleichtert werden. Auch wenn es nicht möglich sein wird, sich unmittelbar vor der Vorstellung testen zu lassen, ergeben sich Erleichterungen für die Besucher, die momentan an die 2G-Plus-Regel gebunden sind (Ausnahme bilden Menschen, deren Boosterimpfung mindestens 15 Tage zurückliegt - hier entfällt die Testpflicht). "Beispielsweise brauchen die Theaterbesucher sich am Vorstellungstag nicht mehr über jeweils geöffnete Teststationen in Stadt und Landkreis zu informieren.

Auch entfallen zusätzliche Wege, was besonders für Besucher, die aus dem Umland anreisen, angenehm sein sollte. Denkbar wäre, dass man sich am Veranstaltungstag im Theater testet und die zwei Stunden, die bis zum Vorstellungsbeginn verbleiben, für einen Restaurantbesuch in einem der vielen Lokale rund um das Theater nutzt", schlägt der Intendant Bernhard Loges vor.