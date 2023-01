Das Coburger Winterfest 2022 ist seit dieser Woche Vergangenheit. Die erste Phase fand von Donnerstag (3. November 2022) bis Sonntag (20. November 2022) und die zweite Phase von Dienstag (27. Dezember 2022) bis Sonntag (8. Januar 2023) statt.

Die Gastronomen Nima Khorsandi und Enrico Pizzato boten mithilfe aller Beteiligten und Sponsoren am Albertsplatz warme Leckereien, Eisstockschießen, Livemusik und Kinderprogramm. Khorsandi zieht gegenüber inFranken.de eine positive Bilanz.

Coburger Winterfest sehr gut angenommen - "Leute freuen sich aufs nächste Mal"

"Es ist insgesamt besser gelaufen, als wir dachten. Der November lag über unseren Erwartungen. Wir hätten nicht gedacht, dass die Leute schon im November so viel Lust auf Glühwein haben", sagt Khorsandi gegenüber inFranken.de. Das schlechte Wetter habe der zweiten Phase im Januar dann einen kleinen Dämpfer gegeben. "Es hat jeden zweiten Tag geregnet."

Das Eisstockschießen sei ein besonderes Highlight gewesen. "Alle Einnahmen davon gehen zu hundert Prozent an soziale Organisationen." Khorsandi denke auch gerne an das vom HSC Coburg organisierte Turnier zurück, an dem sich beispielsweise Firmen oder Vereine beteiligen konnten.

Letztlich seien die Rückmeldungen durchweg positiv gewesen und er erinnere sich an keine Beschwerde. "Es war schön und gemütlich." Sein Bedürfnis nach einer Veranstaltung als Treffpunkt im leeren November scheint Nima Khorsandi mit dem Publikum zu teilen. "Die Leute freuen sich aufs nächste Mal." Tatsächlich sei auch 2023 ein Coburger Winterfest geplant. "Mit kleinen Änderungen", die er aber noch nicht näher verraten möchte.

