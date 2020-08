Coburger Kühlhaus wird zum kreativen Zentrum

"Eine Prise Urbanität im ländlichen Raum" nennt Eric Rösner das, was derzeit in der ehemaligen Gründervilla in der Schlachthofstraße beheimatet ist: 15 jederzeit nutzbare Arbeitsplätze stellt die "Zukunft. Coburg .Digital"-GmbH um Geschäftsführer Rösner klugen Köpfen, Gründern, Studenten und Unternehmern zur Verfügung. Seit 2018 hat das Unternehmen, das den Coworking-Space verwaltet, den ersten Stock der früheren Schlachthofvilla gemietet.