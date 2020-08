Coburger Klößmarkt: Schlemmen und genießen daheim

Alles, was die Coburger lieben und schätzen, muss ausfallen? Nein, natürlich nicht, heißt es in einer Pressemitteilung des City- und Eventmanagements. Dieses habe nämlich ein coronataugliches Alternativprogramm für den beliebten Coburger Klößmarkt entwickelt: den ersten "Klößmarkt Daheim!". Er findet laut Mitteilung von Freitag, 28. August, bis Sonntag, 30. August, statt. Alle bekannten Klößmarkt-Gastronomen sind mit an Bord: Brauhaus, Coburger Klößerei, Coburger Kloßküche, "Der Grosch", "Hartmann's", Restaurant "Kräutergarten", Café Schubart. Radio Eins unterstützt diese Aktion.

So funktioniert's: Klößmarktgerichte beim jeweiligen Lieblingsgastronom abholen und einen Klößmarkt daheim feiern. Radio Eins bringt passend dazu am Sonntag, 30. August, von 10 bis 12 Uhr eine Sondersendung "Rund um den Coburger Kloß". So sei Klößmarkt-Flair garantiert, heißt es.

Auch für diesen besonderen Klößmarkt gibt es wieder Treuegutscheine im Coburger Einzelhandel. Bei Drogerie Zimmermann, bei der Bilderwerkstatt Kausch, Hofapotheke, Coburger Münzhandlung, bei Optik Busch, beim Modehaus Jasmin Franz und bei Mondogusto erhält man ab einem festgelegten Einkaufswert einen Gutschein über 2,50 Euro geschenkt. Diese Gutscheine können am Klößmarkt-Wochenende bei den teilnehmenden Wirten eingelöst werden.

Die Gastronomen sollen auch etwas davon haben

Um die Gastronomen in diesem Jahr besonders zu unterstützen, können die Gutscheine erstmals auch käuflich erworben werden. Jeder Gutschein ist 2,50 Euro wert, kostet aber nur 2 Euro. Den Rest bezuschusst Coburg-Marketing. Ab sofort sind die Gutscheine bei Coburg-Marketing in der Tourist-Information, Herrngasse 4, erhältlich. Schnell sein lohnt sich, denn die Anzahl der Gutscheine ist auf 1500 Stück limitiert.

Jeder Coburger kennt das berühmte Bratwurstmaß auf dem Rathaus. "Wir haben uns gefragt: Gibt es eigentlich auch ein Klößmaß? Wie groß hat so ein Coburger Rutscher zu sein? Eine Handvoll ist ja doch etwas ungenau", sagt Citymanagerin Andrea Kerby. Das Citymanagement ist gespannt auf die Antworten auf diese Frage: Gibt es in Coburg ein Klößmaß, und wenn ja, wo ist es zu finden? Die Lösung bitte per E-Mail an citymanagement@coburg.de senden. Dann hat man die Chance, einen von sieben Gutscheinen im Wert von 20 Euro für je einen der Klößmarkt-Wirte zu gewinnen. Unter alle richtigen Einsendungen entscheidet das Los.