Ein "beeindruckendes Geschichts-Erlebnis für die ganze Familie": Am 16. und 17. Juli 2022 begeben sich große und kleine Besucherinnen und Besucher der Veste Coburg auf eine Zeitreise in das 15. und 17. Jahrhundert. Wie die Kunstsammlungen der Veste Coburg berichtet, seien beide historisch bedeutende Epochen der Veste. Um 1500 hielten die Sächsischen Kurfürsten hier Hof. Auch Martin Luther lebte im Schutz der mächtigen Mauern des einst kursächsischen Schlosses. Im Dreißigjährigen Krieg war die „Fränkische Krone“ eine wichtige protestantische Bastion, die militärisch nie erobert werden konnte.

"Bei der Zeitreise sind historische Handwerkerinnen und Handwerker, Ritter und Fußvolk zu Gast auf der Veste. In den Burghöfen werden Gegenstände hergestellt, die man in Friedens- und Kriegszeiten benötigte: von Kleidung und Lederwaren bis zu Kettenhemden, Rüstungen, Armbrusten und vielem mehr. In den Lagern erlebt man diese Ausrüstung in Aktion. Vorführungen mit Kanonen, militärischem Feuerwerk und dem Drill der Musketiere erwecken Geschichte zum Leben", so die Kunstsammlungen.

Auch Armbrustschützen stellen ihre Zielgenauigkeit auf die Probe. Während die Schützengesellschaft Coburg am Samstag ihren Schützenkönig bestimmt, könnten Besucherinnen und Besucher am Sonntag versuchen, im wahrsten Sinne des Wortes „den Vogel abzuschießen“.

In der großen Hofstube und in der Rüstkammer könne man originale Objekte erleben und handwerklich exakte Nachbildungen in die Hand nehmen. Mitmach-Aktionen für Kinder, gastronomische Angebote (u.a. Coburger Bratwurst und Heilgersdorfer Bier) und die Klänge der Spielleute runden den Besuch auf der Veste ab.

Zeitreise auf der Veste Coburg

16. & 17. Juli 2022

10 bis 18 Uhr

Tickets: 9,00 Euro Erwachsene/ 5,00 Euro Kinder & Jugendliche

Kinder bis zu einer Größe von 1,20 m haben freien Eintritt.

Parken: Besucherparkplatz Brandensteinsebene und Wiese bei Löbelstein (mit gratis Shuttleservice).

Weitere Infos: https://veste.kunstsammlungen-coburg.de/zeitreise-2022/