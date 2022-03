Am Samstag heißt es in Coburg: "Licht aus für das Klima". Auch 2022 beteilige sich die Stadt an der „WWF Earth Hour“. Wie die Stadt Coburg mitteilt, würden aus diesem Grund die Veste und andere Gebäude zwischen 20.30 und 21.30 Uhr von Dunkelheilt umhüllt sein.

Damit tue es Coburg vielen anderen Städten und Gemeinden in Bayern, Deutschland und der Welt gleich.

„Die Stunde freiwilligen Stromverzichts soll zeigen, dass jede und jeder mit seinem Verhalten etwas für den Klimaschutz tun kann“, so Michael Mosebach, Klimaschutzmanager der Stadt Coburg.