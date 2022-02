Während des Sporttrainings haben Diebe am Donnerstag die Unterwäsche von zwei Frauen aus einer Umkleidekabine entwendet, berichtet die Polizeiinspektion Coburg.

In der Zeit von 18.15 Uhr bis 20 Uhr trainierten eine 22-Jährige und eine 26-Jährige in der Angersporthalle. In dieser Zeit verschafften sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu den Umkleideräumen und entwendeten aus den Sporttaschen der beiden Frauen die Unterwäsche. Der Materialschaden liegt bei 100 Euro.

Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt derzeit wegen Diebstahls.

Vorschaubild: © FreddyGreve/pixabay.com