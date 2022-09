Coburg vor 28 Minuten

Stadtwerke äußern sich

Stromausfall legt Teile von Coburg lahm - auch Internet und Telefon betroffen

In Coburg hat sich am Sonntagabend (11. September 2022) ein großflächiger Stromausfall ereignet. Dieser konnte behoben werden, doch die Untersuchungen zur Ursache dauern noch an.