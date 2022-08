"Temperaturen nahe der 40 Grad, zu wenig Regen oder zu viel auf einmal – all das sind Folgen des Klimawandels, die auch die Stadt Coburg und ihre Einwohner*innen spüren", heißt es aus dem Rathaus. Steinerne und versiegelte Flächen, breite Gassen und Straßen mit wenig Schatten – all das sorge für deutlich höhere Temperaturen in Teilen der Stadt als im unbebauten Umland, wie die Stadt Coburg mitteilt.

Um Coburg langfristig an den Klimawandel anzupassen, entstehe ein integriertes Stadtklimakonzept (ISKK). An dem vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr geförderten Projekt sollen sich die Coburger*innen demnach aktiv beteiligen. Dazu seien Anfang September zwei Gelegenheiten: ein Klimaspaziergang am 9. September 2022 und eine Bürgerwerkstatt am 10. September 2022.

Klimaspaziergang am Freitag, 9. September 2022, 15 Uhr, Startpunkt: Haupteingang Rathaus

Zusammen mit Experten gehe es durch die Coburger Innenstadt. So könnten die Teilnehmenden "das Stadtklima am eigenen Leib erfahren und erleben". An kühlen und heißen Orten informierten die Experten über die aktuelle Situation, klimatische Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze.

Offene Bürgerwerkstatt am Samstag, 10. September 2022, ab 14 Uhr, Rathaussaal

"Hier soll es einen offenen Meinungsaustausch zwischen der Bevölkerung, dem Planungsteam und der Stadtverwaltung geben. Damit alle auf dem gleichen Stand sind, startet der Nachmittag mit einem kurzen Vortrag. Dann werden strategische Handlungsansätze, das Coburger Konzept und konkrete Maßnahmen für bestimmte Orte besprochen."

Zusätzlich gibt es im Baublog der Stadt weiterführende Informationen zum ISKK: https://baublog.mein-coburg.de/klimagerechter-staedtebau/

Neben den langfristigen Lösungen werde auch ein kurzfristiger Hitzeaktionsplan erstellt. Hier würden konkrete Maßnahmen festgelegt, wie auf akute Hitzephasen regiert werden muss. Neben rechtzeitigen Warnungen der Bevölkerung und besonders der vulnerablen Gruppen würden zum Beispiel Kühlplätze und Trinkmöglichkeiten ausgewiesen.