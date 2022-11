In der Stadt Coburg laufen derzeit allerlei Vorbereitungen für ein "Worst-Case-Szenario": Drei Tage ohne Strom zu sein, dafür müsse man sich, so das Bayerische Innenministerium, aktuell wappnen. Bereits im September wurde hierfür in Coburg ein Energiekrisenstab einberufen, der allerlei Vorkehrungen trifft, sollte die Energieversorgung zusammenbrechen.

Dort seien, so die Stadt, alle relevanten Ämter der Stadtverwaltung sowie SÜC (Städtische Werke Überlandwerke Coburg GmbH, SÜC Energie und H2O GmbH, SÜC Bus und Aquaria GmbH), CEB (Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb), Polizei und Feuerwehr vertreten. Auch das Klinikum und andere "Blaulichtorganisationen" seien involviert, wie die Stadt mitteilt.

Coburg: 72 Stunden ohne Strom - wie wahrscheinlich ist das?

Die Vorbereitungen in der Stadt Coburg laufen auf Hochtouren: "Unser Kernziel ist es, die Resilienz zu stärken. Es sollen der Bevölkerung im Krisenfall Leuchttürme zur Verfügung stehen. Also Orte, die dann zu zentralen Orten für den Austausch von Informationen und Hilfe werden. Diese Einrichtungen werden über das Stadtgebiet verteilt sein. Die genauen Standorte werden noch mitgeteilt", so Kai Holland, Leiter des Ordnungsamts.

Weitere Vorbereitungen beträfen Notstrom- beziehungsweise Netzersatzanlagen sowie die Treibstoffversorgung, sodass kritische Infrastruktur, Kommunikation und Information sichergestellt seien. Doch auch trotz des Wegfalls der russischen Gaslieferungen sei ein Zusammenbruch der Wärmeversorgung oder ein sogenannter "Black Out" äußerst unwahrscheinlich". "Die Gefahr ist allenfalls minimal gestiegen", wird Holland zitiert.

"Katastrophenschutz ist aber dann am besten, wenn man vorbereitet ist, ohne die Maßnahmen tatsächlich abrufen zu müssen." Wichtig sei in diesem Kontext, dass die Bürger und Bürgerinnen ihren Teil dazu beitragen könnten, sich vorzubereiten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hält dafür auf seiner Website weitere Informationen bereit.