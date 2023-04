Auftakt der Kampagne „Coburg blüht auf“ war das Schmücken der Coburger Innenstadt Brunnen - diese Tradition der farbenfroh geschmückten Osterbrunnen gibt es mittlerweile seit 22 Jahren in Coburg.

Wie die Stadtmacher Coburg erklären, wurden in diesem Jahr 11 Brunnen von Schulen, Kindergärten, Vereinen, und Ausbildungsstätten unter dem Motto „Traditionell fränkische Osterbrunnen“ dekoriert.

Brunnen an der Morizkirche, Mauritiusschule Spenglersbrunnen, Heimatringschule Brunnen am Von-Stockmar-Platz, Azubis der Stadt Coburg Brunnen am Grünen Baum, Schule am Hofgarten Gurken-Alex-Brunnen, Rudolf-Steiner-Schule Alexandrinenbrunnen, Rückert-Mittelschule Brunnen am Albertinum, Gymnasium Albertinum Gerberbrunnen, AWO Abenteuerland Schülerhort Bürglaßbrunnen, Kinder- und Jugendzentrum Wüstenahorn Sturmsbrunnen, Lutherschule Säumarktbrunnen, HSC 2000

Die geschmückten Brunnen konnten vom 20. März bis zum 16. April 2023 bewundert werden und wurden von einer Jury, zusammengesetzt aus Sponsoren, Medienrepräsentanten, Vertretern aus Handel und Bürgerschaft, aber auch von Besuchern der Innenstadt bewertet. Daher gibt es in diesem Jahr einen Jury- und einen Publikumspreis.

Ein herzliches Dankeschön gilt den zahlreichen Sponsoren und Brunnenpaten: allen voran der Sparkasse Co-Lif und der VR-Bank Coburg eG für die Unterstützung der Gesamtaktion.

Die Brunnenpaten Haas Orthopädietechnik, Optik Busch, Radio Eins, SÜC Energie & H²O GmbH, Wohnbau Stadt Coburg GmbH und Flessa Bank beteiligten sich mit unterschiedlichen Geldbeträgen an der Unterstützung der Brunnen.

Die Stadtmacher gratulieren der Mauritiusschule Ahorn für den Brunnen an der Morizkirche zum Gewinn des Jurypreises und der Schule am Hofgarten für den Brunnen am grünen Baum zum Gewinn des Publikumspreises. Beide Schulen erhalten je 100 € für ihre Klassenkasse und einen 50 € Eisgutschein.

Alle anderen Schulen, Vereine und Gruppen, die mit geschmückt haben, bekommen einen Eisgutschein als besondere Anerkennung. Insgesamt haben über 200 Kinder und Jugendliche beim Basteln und Schmücken der Coburger Innenstadtbrunnen geholfen. Ihnen allen gebührt ein besonderer Dank!

Dank der großzügigen Sponsoren Aktionsgemeinschaft Zentrum Coburg, HSC 2000 Coburg und Landestheater Coburg konnten attraktive Preise für das Gewinnspiel zum Publikumspreis ausgelobt werden.

Unter mehr als 800 Einsendungen (digital und analog) wurden zwei Eintrittskarten für eine Vorstellung „Ewig Jung“ im Landestheater Coburg, ein Wertgutschein von Zentrum Coburg sowie vom HSC 200 Coburg zwei Tickets für ein Heimspiel und ein signiertes Heimtrikot verlost. Die Gewinner wurden von den Stadtmachern bereits benachrichtigt.

Die Preise für alle teilnehmenden Schulen, Vereine und Organisationen wurden im Rahmen der Gewinnübergabe am Freitag, den 21.04.2023 von Oberbürgermeister Dominik Sauerteig und Citymanagerin Andrea Kerby an die stolzen Gewinner übergeben.