Bereits zum dritten Mal übernimmt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Schirmherrschaft des Internationalen Samba-Festivals in Coburg. Der bekennende Fan des Coburger Samba-Festivals lässt es sich nicht nehmen, dieses auch zu besuchen und ein Grußwort auf der Hauptbühne auf dem Schloßplatz zu sprechen.

Wie die Sambaco GmbH berichtet, war der gebürtige Franke schon in den Jahren 2015 und 2018 Schirmherr des Coburger Samba-Festivals. Im März dieses Jahres ergriffen der Coburger Landtagsabgeordnete Martin Mittag und der Coburger Stadtrat Maximilian Forkel die Initiative und luden den Ministerpräsidenten spontan zum diesjährigen Festival ein. Söder zögerte keine Sekunde und sagte seine Unterstützung für das nach zwei Jahren Stillstand nun endlich wieder stattfindende Festival zu.

Für den „Sambamacher“ Rolf Beyersdorf ist das ein tolles Zeichen: „Wir freuen uns sehr, bereits zum dritten Mal den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in Coburg begrüßen zu können. Das ist eine tolle Wertschätzung für die vielen Künstlerinnen und Künstler des Internationalen Samba-Festivals und der Musikszene im Ganzen.“

Auch der Brasilianische Botschafter aus Berlin kommt zum Festival

Seine Exzellenz der Brasilianische Botschafter in Berlin Roberto Jaguaribe Gomes de Mattos ist in Rio de Janeiro geboren und hat somit eine starke Bindung zum Samba im Allgemeinen und zum Karneval in Rio im Besonderen. Natürlich lässt er sich die Gelegenheit nicht entgehen das Internationale Samba-Festival Coburg zu besuchen, um die Stimmung und die Lebensfreude live zu erleben. „Durch die Anwesenheit des Brasilianischen Botschafters wird der Stellenwert, den das Coburger Samba-Festival in Brasilien hat, nochmals deutlich herausgehoben.“, sagt Beyersdorf.

Festivalbereich auf dem Schloßplatz

„Endlich ist wieder Samba in der ganzen Stadt möglich!“, so Sambaco-Chef Rolf „Bujus“ Beyersdorf. Das Herzstück des Samba-Festivals wird aber in diesem Jahr der Schloßplatz und das Kongresshaus sein. Hier werden alle Künstler des Festivals 2022 auftreten. In diesem Veranstaltungsbereich finden zudem auch alle Wettbewerbe und die großen Samba Shows statt. Dazu wird es auf dem großzügigen Areal zwei Hauptbühnen und eine Spielfläche an der Reithalle geben. Weitere Spielflächen finden die Besucher/innen in der Coburger Innenstadt am Marktplatz, auf dem Albertsplatz, im Prinzengarten und im Hofgarten.

Das detaillierte Programm zum Festival wird Anfang Juni zusammen mit dem Programmheft vorgestellt.

Zelt- und Wohnmobilplatz wie gewohnt auf dem Anger

Wie in den Jahren vor der Pandemie gibt es auch dieses Jahr wieder einen Zelt- und Wohnmobilplatz auf dem Anger. Anmeldungen unter: www.samba-festival.de

9-Euro-Ticket nutzen

Nach zwei Jahren Pandemie freuen sich viele Sambafreunde aus nah und fern auf den Neustart des Samba-Festivals, und die Nachfragen nach Übernachtungsmöglichkeiten zum Festival nehmen deutlich zu, so Festivalsprecher Thomas Apfel. Auch das ab Juni geplante 9-Euro-Ticket der Deutschen Bahn ist ein willkommenes Angebot, um aus der Metropolregion Nürnberg, dem Raum Würzburg, Hof oder auch aus dem südthüringischen Raum bequem zum Festival anzureisen.

Zudem bietet der ÖPNV wieder die beliebten Busshuttles und P&R-Angebote zum Festival an. Fahrpläne und Linien werden in den nächsten Tagen auf www.samba-festival.de bekanntgegeben.

Vorverkauf von Tagestickets ab Mitte Mai

Das komplette 3-Tagesticket für das diesjährige Festival kostet 25 € und ist an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.samba-festival.de erhältlich. Die einzelnen Tagestickets werden ausschließlich online ab dem 16. Mai verkauft.