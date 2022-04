Neustadt bei Coburg vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Schwer verletzte Frau aus brennendem Haus gerettet: Zustand nach Reanimation kritisch

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Neustadt bei Coburg wurde eine 81-jährige Frau schwer verletzt. Sie konnte noch vor Ort reanimiert werden und befindet sich in kritischem Zustand.