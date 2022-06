Coburg vor 2 Stunden

Motorrollersturz

Gegen Verkehrsschild gekracht: Rollerfahrer (18) nach Sturz verletzt - sein Helm verhinderte Schlimmeres

Ein 18-jähriger ist Mittwochnacht (08.06.2022) in Coburg mit seinem Motorroller gestürzt. Dabei verletzte er sich so, dass er in die Notaufnahme gebracht werden musste.