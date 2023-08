Mit dem Entscheid des Verwaltungssenats des Coburger Stadtrats vom 15. Mai 2023 ist nun der Weg zur Einführung einer Sicherheitswacht in Coburg geebnet. Wie die Polizeiinspektion Coburg in folgender Presseinformation mitteilt, sucht sie ab sofort nach geeignetem Personal für den Dienst im Ehrenamt:

Sobald die Personalgewinnung abgeschlossen ist, soll im Anschluss zeitnah die Ausbildung der Ehrenamtlichen bei der Coburger Polizei beginnen. Für die Sicherheitswacht der Coburger Polizei können sich alle Bürgerinnen und Bürger, welche festgelegte Grundvoraussetzungen erfüllen, bewerben. Im Anschluss erfolgt ein Auswahlverfahren, dass erfolgreich absolviert werden muss. Wer Freude daran hat, mit seinen Mitbürgern zu sprechen, die Augen offen zu halten und anderen zu helfen, ist herzlich willkommen.

Die Angehörigen der Sicherheitswacht erhalten eine Ausbildung in den Bereichen Strafrecht, Ordnungs- und Sicherheitsrecht, Erste Hilfe, Einschreitverhalten und der Eigensicherung. Sie sind ein sichtbares und ansprechbares Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Polizei. Eine gewisse Konfliktfähigkeit und die Befähigung deeskalierend kommunizieren zu können, sind für die Aufgabe eine Grundvoraussetzung.

Für die Sicherheitswacht können sich alle Bürgerinnen und Bürger bewerben, die mindestens 18 und höchstens 62 Jahre alt sind und eine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung nachweisen können. Zuverlässigkeit, Verantwortungsbereitschaft und das Eintreten für die freiheitliche demokratische Grundordnung sind wichtige Voraussetzungen für das Ehrenamt. Für den Dienst an der Gesellschaft ist natürlich auch eine Aufwandsentschädigung vorgesehen.

Weitere Informationen gibt es bei der Polizeiinspektion Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0. Ansprechpartner ist der stellv. Dienststellenleiter Polizeioberrat Ralf Wietasch (tagsüber 9-14 Uhr). Interessierte Bürgerinnen und Bürger können Ihre schriftliche Bewerbung per Post an die Polizeiinspektion Coburg - Sicherheitswacht - Neustadter Straße 1, 96450 Coburg senden oder per E-Mail an: pp-ofr.coburg.pi@polizei.bayern.de Weitere Informationen zum Thema sowie einen Info-Flyer finden Sie unter folgendem Link: www.polizei.bayern.de/wir-ueber-uns/sicherheitswacht