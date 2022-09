Coburg: Oberbürgermeister ordnet Trauerbeflaggung wegen Tod der Queen an

"Eng mit Haus Windsor verbunden": Sauerteig (SPD) will Kontakt mit Königsfamilie aufnehmen

Sauerteig (SPD) will "Auch in die Zukunft blicken": Rathauschef richtet sich an König Charles

"Tief empfundenes Beileid" für Queen Elisabeth - "überzeugte Europäerin"

Im Gedenken an die verstorbene britische Königin Elizabeth II. habe Oberbürgermeister Dominik Sauerteig Trauerbeflaggung in Coburg angeordnet. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt vom Freitag (9. September 2022) hervor.

"Ein trauriger Tag": Coburger OB würdigt tote Queen - und betont fränkische Verbindung zum britischen Adel

"Es ist ein trauriger Tag für das britische Könighaus und das britische Volk. In Coburg ist auch eine große Anteilnahme spürbar. Seit rund 200 Jahren sind Stadt und Stadtgesellschaft über die herzogliche Familie eng mit dem Haus Windsor verbunden. Mein tief empfundenes Beileid gilt den Hinterbliebenen", so Sauerteig, der sich aber auch an ihren Nachfolger richtet. "Ich möchte auch in die Zukunft blicken und wünsche dem neuen König Charles III. alles Gute für die neue Aufgabe."

"Auch wenn das Amt der britischen Monarchin grundsätzlich unpolitisch ist, so hat sich Queen Elizabeth II. immer wieder als überzeugte Europäerin gezeigt", so der Coburger Rathauschef weiter. Damit sei sie "in Tradition ihrer Vorgängerin Queen Victoria und ihres Prinzgemahls Albert" gestanden. Die Versöhnung zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland sei ein "wichtiger Beitrag zur Europäischen Friedensordnung" gewesen. In den vergangenen Jahren habe sich die Verbindung Coburgs nach Großbritannien "wieder intensiviert", erklärt die Stadt.

"Die Städtepartnerschaft zur Isle of Wright ist lebendig. Mit dem 'Weihnachtsbaum für die Queen' oder der Ausstellungen im V&A-Museum zum Doppeljubiläum vom Victoria und Albert in London hat sich Coburg auch in Großbritannien sichtbar gemacht." An Schloss Callenberg, dem Stammsitz der Familie von Sachsen-Coburg und Gotha, sei ebenfalls Trauerbeflaggung vorgenommen worden. Ab kommenden Montag werde ein gemeinsames Kondolenzbuch von Stadt und herzoglicher Familie öffentlich im 1. Stock des Rathauses ausgelegt. Der Oberbürgermeister werde "dem Hause Windsor ebenfalls schriftlich sein Beileid zum Tode der Königin ausdrücken", heißt es.

