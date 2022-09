Nach dem Tod der britischen Königin Elizabeth II. zeigen sich viele Menschen traurig und betroffen. Eine schwierige Situation für eine Satire-Seite: Wie soll man damit umgehen?

Gar nichts dazu sagen oder doch auch mitmachen und etwas zum Ableben der Monarchin sagen? Die Satire-Seite "Der Postillon" hat sich dafür entschieden, einen kurzen Beitrag zu verfassen und auch in sozialen Netzwerken zu posten. Die Reaktionen sind sehr gespalten.

Die Queen ist tot - "Der Postillon" mit satirischem Beitrag

Der Beitag des "Postillon" ist denkbar kurz: Die Satire-Seite titelt nur kurz: "Britin (96) gestorben" und genau hierin liegt die intendierte Pointe. Mit dem bewusst nüchtern gehaltenen Beitrag, in dem der Name der Königin nicht erwähnt wird, wird wohl darauf abgezielt, dass viele alte Menschen sterben und hier letztlich auch nur eine alte Dame in hohem Alter gestorben ist. Deutlich wird das auch daran, dass darauf hingewiesen wird, dass sie vier Kinder "hinterlässt" und zwar im Alter von "73, 72, 62 und 58".

Mit dem auf den ersten Blick unscheinbaren Beitrag hat der "Postillon" aber wohl ins Schwarze getroffen, jedenfalls hat die Seite für eine große Anzahl an Reaktionen auf seinen Facebook-Post gesorgt. In wenigen Stunden kamen Tausende Kommentare zusammen und die Reaktionen sind sehr gemischt. Während etwa eine Nutzerin schreibt "Das ist einer der wenigen Anlässe, bei denen man als Satire-Seite auch einfach mal die Klappe halten könnte...", kontern andere: "Doch, kann man als Satireseite genau so machen." Ein anderer Kommentator schreibt: "Ich glaube respektvoller kann man als Satireseite nicht kondolieren."

Wieder andere kommentieren mit Zitaten der Queen selbst, in denen sie auf die Wichtigkeit von Humor und Selbstironie hinweist. Das überzeugt aber viele nicht, so schreibt eine Nutzerin: "Auch Satire sollte Taktgefühl beinhalten.Sehr geschmacklos .Unterste Schublade." Die Debatte unter dem Post des "Postillon" wird hoch emotional geführt - viele Menschen scheinen vom Tod der britischen Monarchin stark bewegt zu sein.

Vorschaubild: © Ben Stansall (Pool AFP) / dpa