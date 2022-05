Coburg vor 48 Minuten

Nachhaltigkeit

350 Jahre alter Baum entwurzelt: Oberbürgermeister pflanzt "Green-Deal-Linde" im Hofgarten

In Coburg haben Oberbürgermeister Dominik Sauerteig und Leiter des Grünflächenamtes Bernhard Ledermann eine neue Sommerlinde gepflanzt. In Anlehnung an das Projekt "Green Deal Coburg 2030" wurde der Baum "Green-Deal-Linde" getauft.