Aktionen rund um Nachhaltigkeit

Mitmach-Picknick für den Klimaschutz: Stadt lädt in den Kleinen Rosengarten ein

Am Sonntag, 3. Juli, lädt die Stadt Coburg zu einem Mitmach-Picknick in den Kleinen Rosengarten ein. Dort können sowohl Kinder als auch Erwachsene an verschiedenen Aktionen rund um den Klimaschutz teilnehmen.