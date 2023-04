Coburg: Marktplatz wieder Samba-Festivalbereich - was Anwohner und Besucher wissen müssen

Wie die sambaco GmbH mitteilt, laufen die Vorbereitungen für das diesjährige Samba-Festival auf Hochtouren. Das Festival wird vom 14. bis 16. Juli 2023 stattfinden und in diesem Jahr auch wieder größer sein als noch im vergangenen Übergangsjahr nach Corona. In diesem Jahr wird auch wieder der Coburger Marktplatz zum Festivalbereich. Dort werden zahlreiche Bands und Künstler aus der ganzen Welt auftreten und die Besucher mit ihren Samba-Rhythmen begeistern.

Anwohner des Festivalbereichs erhalten in den nächsten Tagen auf dem Postwege ihre kostenfreien Anwohnertickets. Diese können am Festival an den Kassen gegen Festivalbändchen eingetauscht werden. So wird jederzeit freier Zugang zu den Wohnungen gewährleistet. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Bürgerbüro der Stadt Coburg.

Für alle Coburger und Besucher des Festivals haben wir eine gute Nachricht: Am Samstagvormittag bleibt der Wochenmarkt auch mit dem Auto erreichbar, da er an diesem Tag auf den Theaterplatz/Busbahnhof verlegt wird. Somit können Sie den Marktbesuch mit einem Besuch des Samba-Festivals kombinieren und das Wochenende in vollen Zügen genießen.

Die Stadtbusse werden am Samba-Wochenende über die Goethe- und Löwenstraße umgeleitet. Nähere Informationen unter www.samba-festival.de/samba-busse-park-ride/.

Zudem möchten die Veranstalter darauf hinweisen, dass der Vorverkauf für das Samba-Festival bereits gestartet ist. Tickets können unter www.samba-festival.de erworben werden.

Die Sambaco GmbH freut sich auf ein unvergessliches Samba-Festival in Coburg und hofft, viele Besucher aus der ganzen Welt begrüßen zu dürfen.