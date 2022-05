Am Ersten Mai hat eine Personengruppe in Ebersdorf einen Gullydeckel auf die Fahrbahn- und eine Parkbank auf den Sportplatz geworfen. Das teilte die Polizeiinspektion Coburg mit.

Gegen 16.30 Uhr am 1. Mai beobachtete ein Anwohner in der Schulstraße eine Wandergruppe aus Jugendlichen, die eine Parkbank vom Schulgelände über den Zaun auf den Sportplatz warfen. Laut Angaben der Polizei ist dabei ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden.

Coburg: Jugendliche sollen auch Gullydeckel auf die Fahrbahn geworfen haben

Die rund zehnköpfige Personengruppe trug auffällige Warnwesten und hatte eine Schubkarre dabei. Von der Schubkarre soll laute Musik zu hören gewesen sein. Bei der Fahrt zu Tatort stelle eine Polizeistreife fest, dass in der Schulstraße ein Gullydeckel auf der Fahrbahn lag. Auch für diesen Vorfall gelten die unbekannten Jugendlichen als tatverdächtig.

Aktuell ermittelt die Coburger Polizei wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Beamtinnen und Beamten suchen Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder selbst durch den auf der Straße abgelegten Gullydeckel gefährdet wurden. Sie sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 09561/6450 melden.