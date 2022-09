Wie die Stadt Coburg berichtet, findet bereits zum fünften Mal in den Herbstferien die Coburger Kinderkulturwoche statt. Viele Einrichtungen, Vereine und Institutionen öffnen vom 31. Oktober bis einschließlich 6. November ihre Türen und bieten Kindern von 6-13 Jahren ein abwechslungsreiches Programm. Während der Woche heißt es: Mitmachen, Ausprobieren und Entdecken.

„Wir möchten den Kindern einen Einblick in die vielfältige Kultur der Stadt Coburg präsentieren und damit auch die Kinder erreichen, die bislang nicht die Möglichkeit hatten Erfahrung mit Kultur zu sammeln. Das wollen wir mit den vielen Angeboten der Kinderkulturwoche ein stückweit ändern“, erläutert 3. Bürgermeister und Kultur- und Sozialreferent Can Aydin.

„Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr - gemeinsam mit so vielen Partnern – wieder eine Kinderkulturwoche auf die Beine stellen konnten, die für alle Teilnehmenden sogar erneut kostenlos ist. Mit Workshops, Malkurse, Museumsführungen, Theaterworkshops, Spielaktionen und vielem mehr. Ein buntes Programm, das für die Kinder bereitsteht“, freut sich Bianca Haischberger, Leiterin der Stabstelle „Bündnis Coburg - Die Familienstadt und Demografie“. „Mein Dank gilt neben unseren tollen Partnern auch unseren Unterstützern der Sparkasse Coburg-Lichtenfels und der SÜC dacor GmbH, die uns mittlerweile seit Jahren begleiten“, so die Leiterin der Stabstelle weiter.

Auch im Jahr 2022 hat sich das sich das Organisationsteam darauf verständigt, eine bunte Kinderkulturwoche anzubieten. Alle Anbieter stellen ein Hygienekonzept für die Teilnehmer bereit. Organisiert wird die Kinderkulturwoche von der Stabsstelle „Bündnis Coburg - Die Familienstadt und Demografie“ und wird dabei vom Amt für Schulen, Kultur und Bildung unterstützt.

Alle Informationen, das Programm und die Anmeldemasken können unter www.coburg.de/kinderkulturwoche abgerufen werden. Bitte online unter dem angegeben Link bis 27. Oktober anmelden. Bei Fragen steht das Team der Stabsstelle „Bündnis Coburg – die Familienstadt und Demografie“ unter 09561/89-3010 oder per E-Mail familie@coburg.de gerne zur Verfügung.

Das Programm der Kinderkulturwoche:

Buchhandlung Riemann: Basteln für Einsteiger mit Spiegel-Bestsellerautorin Christine Rechl

Bündnisbüro und Süc dacor: Ich bau mir meine eigene Zigarrenkistengitarre und spiele sie - mit Gitarrenbauer und Werkpädagoge Frank Hebing und Autor und Musiker Christian Seltmann

Coburger Designforum Oberfranken: Papiertheater-Design-Workshops

Kinderschutzbund Coburg e.V.: Welche Rechte haben Kinder – Workshop mit Hase Kia

Kunstsammlungen der Veste Coburg: Birds! Zweitägiger Masken-Theater-Kuns-Workshop

Kunstverein Coburg e.V.: Vier Aquarell-Malkurse mit der Künstlerin Gabriele Graßmuck

Landestheater Coburg: Ich bin ein kleines Monsterschwein – Workshop zum neuen Weihnachtsmärchen

Lions Club Coburg Veste und Naturkunde-Museum: Bücherwerkstatt mit dem Kinderbuchautor und Illustrator von Ritter Rost Jörg Hilbert

Schloss Ehrenburg: Führung „Wilder Tiere im Schloss – Unglaublich aber wahr“

Stadtbücherei Coburg: #MINTMagie in deiner Stadtbücherei

Kinder bis 13 Jahre und jeweils eine erwachsene Begleitperson erhalten freien Eintritt:

Puppenmuseum Coburg

Naturkunde-Museum

Kunstsammlungen der Veste Coburg

Initiative Stadtmuseum/Städtische Sammlungen - Ausstellung „Kindermuseum - Coburger Handwerk im Wandel der Zeiten“ - Ausstellungsraum Rückert 3