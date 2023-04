Ab sofort steht in den Kunstsammlungen der Veste Coburg ein neuer Kinder-Audioguide zur Verfügung.

Ein kluger Greif und ein griesgrämiger Drache – das sind die beiden Sprechfiguren des neuen Audioguide-Rundganges, wie die Kunstsammlungen der Veste Coburg mitteilen. Gleich am Burgmodell im Eingangsbereich nehmen Greif und Drache Besucherinnen und Besucher ab 6 Jahren im Empfang. In Form eines Hörspiel-Dialogs führen die beiden Fabelwesen zu 20 Stationen mit ausgesuchten Objekten. Während der grummelige Drache auf der Suche nach Fabelwesen ist, weiß der Greif spannende Geschichten rund um die historischen Räume und Ausstellungsstücke der Veste zu erzählen. Da lernt sogar ein alter Drache etwas dazu! Zum Beispiel, was es mit dem Schanzezimmer auf sich hat, wie Herzog Johann Casimir auf die Jagd gegangen ist oder wer zur Strafe eine Schandmaske aufsetzen musste. Natürlich taucht unterwegs auch Martin Luther oder des Herzogs „Hofzwerg“ auf!

„Wenn man alle Stationen besucht, dauert der Rundgang mit Greif und Drache etwas über eine Stunde“, erklärt Cornelia Stegner von den Kunstsammlungen, die die Dialog-Texte für den Audioguide geschrieben und ihr Konzept mit lokalen Akteurinnen und Akteuren umgesetzt hat. So wird der ein oder andere Zuhörer bekannte Profi-Stimmen wiederentdecken: Der Schauspieler Nils Liebscher verhalf dem Drachen mithilfe seiner Charakter-Stimme zu eindrucksvoller Präsenz, der kluge Greif wurde von Sandrina Nitschke eingesprochen (beide am Landestheater Coburg).

Um die passenden Sounds kümmerte sich Thomas Meyer vom Ton-und Videostudio Classic Concept in Lichtenfels. „An einer Station hören wir den Coburger Marsch, den uns die Blaskapelle Meeder dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat“, so Cornelia Stegner. Für die visuelle Präsenz von Greif und Drache während des Rundganges sorgte die Coburger Kommunikationsdesignerin Ursula Noack. Nicht zuletzt stammen die Bildvorlagen für die Figuren aus dem Kupferstichkabinett der Kunstsammlungen: Greif und Drache finden sich im Original auf Druckgraphiken von Wenzel Hollar, der im 17. Jahrhundert tätig war.

Der unterhaltsame Audioguide für Kinder und Junggebliebene steht ab sofort an der Museumskasse für 2 Euro Leihgebühr zur Verfügung.