Wie die Stadt Coburg mitteilt, steht an der Spitze des digitalen Gründungszentrums Zukunft.Coburg.Digital ein Wechsel an. Ab 1. September wird Norman Müller die Geschäfte der Zukunft.Digital.Coburg GmbH führen. Er folgt auf Jochen Flohrschütz, der nach drei Jahren weiterzieht.

Flohrschütz war im Oktober 2020 als erster hauptamtlicher Geschäftsführer mit dem Ziel angetreten, das Startup-Ökosystem in der Region zu stärken. Zwei neue Anlaufstellen hat er in dieser Zeit mit aufbauen können. Im November 2021 wurde die Digitale Manufaktur in Rödental eröffnet, im Juli 2022 folgte der Co-Working-Space in der Alten Kühlhalle auf dem ehemaligen Schlachthof in Coburg. Beides waren Orte der Old-Economy, die die digitale Transformation der Wirtschaft sichtbar und erlebbar machen. Stadt und Landkreis Coburg sowie die IHK zu Coburg bedanken sich bei Jochen Flohrschütz für sein Engagement in den vergangenen drei Jahren.

Den Weg von einer Idee zu einem Unternehmen ist Norman Müller bereits mehrfach gegangen. 2007 hat er Genuis Alliance gegründet, die Tech-Startups unterstützt. Zum Angebot gehört auch ein Podcast, in dem Gründer*innen, Digitalexpert*innen und Unternehmer*innen ihre Erfahrungen teilen. Müller erkennt, wo Startups Unterstützung brauchen und wann es Zeit ist, sie von der Leine zu lassen. Norman Müllers Lebensmittelpunkt ist bisher im Landkreis Hassberge, die Region Coburg ist ihm daher nicht fremd. Stadt und Landkreis Coburg und die IHK zu Coburg freuen sich, mit ihm auf die Zukunft.Coburg.Digital.