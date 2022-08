Am Samstag, 27. August, findet eine Sonderführung durch die Ausstellung „Coburger Glaspreis 2022“ auf der Veste Coburg statt. Wie die Kunstsammlungen der Veste Coburg berichten, stamme die Führung "Artists for future – Was hat Glaskunst mit Klimaschutz zu tun?" aus der Reihe: "Glas im Dialog - Gespräche in der Ausstellung".

Künstler setzen ihr Material Glas in vielen Techniken ein. So vielfältig wie die Techniken seien auch ihre Themen. Diesen reichen Schatz der modernen Glaskunst gelte es zu erobern. In diesem Format sei Zeit für intensive Gespräche vor ausgewählten Kunstwerken, die zuvor nach formalen und inhaltlichen Gesichtspunkten betrachtet würden. So soll man der "Faszination Glas" näher kommen.

Am Samstag begleitet euch die Kunsthistorikerin Dr. Claudia Däubler-Hauschke in den Ausstellungsteil auf der Veste Coburg.

Kosten: 4,- pro Person zzgl. Museumseintritt

Anmeldung: nicht notwendig

Treffpunkt: Museumskasse im 1. Burghof der Veste Coburg

Es können Sitzgelegenheiten für die Ausstellung ausgeliehen werden.

Es gelten die aktuellen Hygieneregeln (www.kunstsammlungen-coburg.de)