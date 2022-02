Beamte der Polizeiinspektion Coburg gedachten am Freitagvormittag auf dem Marktplatz der beiden getöteten Kollegen in Rheinland-Pfalz. Am vergangenen Montag waren eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29-jähriger Oberkommissar bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden. Zwei Tatverdächtige sind festgenommen worden.