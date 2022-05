Unabhängig voneinander sind am Montag (30.05.2022) zwei gestürzte Radfahrer in das Krankenhaus in Coburg eingeliefert worden.

Zunächst wurde um 13 Uhr ein 73-jähriger Mann mit Verdacht auf Oberschenkelhalsbruch im Klinikum aufgenommen. Der ältere Herr stürzte ohne Fremdeinwirkung von seinem E-Bike, als er einen Berg im Stadtteil Scheuerfeld hinabfuhr. Nach Angaben der Polizeiinspektion wird der Schaden am Fahrrad auf 300 Euro geschätzt.

Frau mit zwei Promille auf Fahrrad unterwegs

Um 14.20 wurde eine leicht verletzte Frau eingeliefert, ebenfalls nach einem Fahrradsturz. Die 53-Jährige verlor die Kontrolle und fiel auf Höhe des Justizgebäudes von ihrem Zweirad.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme noch vor Ort erkannten die Beamten, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Test ergab 2,18 Promille. Gegen die Dame, die zudem auch ohne Helm unterwegs war, wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Auch interessant: E-Bike-Fahrerin (64) stürzt Waldweg hinab - Bergwacht im Einsatz

Vorschaubild: © G5B7/pixabay.com