Coburg: Festungsstraße und Lossaustraße bald für kurze Zeit gesperrt

Für die Anlieferungen zur Einrichtung eines Außenaufzuges ist die Festungsstraße auf Höhe des Naturkundemuseums am Mittwoch, den 05.04.2023 voraussichtlich zwischen 10 Uhr und 11 Uhr voll gesperrt.

Wie die Stadt Coburg berichtet, werden die Einbahnstraßenregelungen im Bereich Festungsberg im Rahmen der Sperrung aufgehoben.

Nachts einseitig gesperrt:

Wegen Sanierungsarbeiten am Kanal ist die Lossaustraße zwischen Kreuzwehrstraße und Mohrenstraße von Dienstag, 4. April, bis Donnerstag, 6. April, jeweils in der Nacht von 19 Uhr bis 6 Uhr nur in Richtung Süden befahrbar.

Tagsüber kann die Lossaustraße in beiden Richtungen befahren werden.

Die Umleitung wird ausgeschildert.

Informiert euch bitte auch auf dem Baustellenblog www.coburg.de/baustellen.