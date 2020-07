Coburg entlastet den Handel

Um die Umsatz- und Verdienstausfälle durch die Corona-Pandemie für den Einzelhandel abzumildern, verzichtet die Stadt in diesem Jahr auf Sondernutzungsgebühren für Warenpräsentation oder Werbeaufsteller im öffentlichen Raum. Das betrifft aber nur bis zum 31. Mai 2020 beantragte Nutzung. So will die Stadt einen Wildwuchs vermeiden. Foto: Christoph Winter