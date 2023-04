Wie die Stadtmacher mitteilen, starten sie eine Umfrage in und über die Coburger Innenstadt, die auf Anregung des Einzelhandels initiiert wurde.

Über die Situation des Einzelhandels und der Innenstadt im Allgemeinen wird viel diskutiert. Die Entwicklung der Innenstadt ist kein Coburg-Problem, dieser Wandel ist deutschlandweit zu spüren.

Die Stadtmacher stehen in regem Austausch mit den Innenstadtakteuren und wissen von deren Problemen und Wünschen.

Doch was wünschen sich die Besucher der Coburger Innenstadt? Denn Entscheider, wie es in Zukunft mit den Innenstädten weitergeht, sind deren Besucher.

Ab sofort sind daher alle Besucher der Innenstadt – egal ob Coburgerinnen und Coburger oder Touristen – dazu aufgerufen, sich an dieser Befragung zu beteiligen. Die Umfragekärtchen liegen ab Mittwoch, 26. April 2023, im Handel bereit. Es gibt aber auch die Möglichkeit per QR Code digital an dieser Umfrage teilzunehmen.

Die einfachen Fragen zu Aufenthaltsqualität, Mobilität und Beweggründe für einen Besuch sind ruckzuck beantwortet und helfen den Stadtmachern die Innenstadt voranzubringen und zukunftsfähig zu gestalten.

Die Coburger Innenstadt hat einiges zu bieten – gemeinsam mit den Besuchern möchten die Stadtmacher sie für die Zukunft wappnen.