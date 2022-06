Eine 52-jährige Autofahrerin wurde am Mittwochvormittag (15.06.2022) in einen Autounfall verwickelt. Gegen 11.30 Uhr, fuhr sie in ihrem Renault Twingo, entlang der Creidlitzer Straße Richtung Coburg. Die Polizei Coburg berichtet: Als sie auf der Höhe eines Cafés links Richtung Stadtautobahn abbog, missachtete eine ihr entgegenkommenden Autofahrerin ihr Vorfahrtsrecht und touchierte den Wagen der 52-jährigen.

Die beiden Frauen stiegen aus ihren Wagen aus, um alle nötigen Informationen miteinander auszutauschen. Dieser übliche Vorgang verlief problemlos, bis etwas Unerwartetes passierte...

Vorfahrt genommen: in Coburg türmt plötzlich Unfallverursacherin

Der 52-jährigen Twingo-Fahrerin ist durch den Unfall ein Schaden von geschätzten 2000 Euro entstanden. Die Unfallverursacherin wiegte die Frau jedoch zunächst in Sicherheit, als sie am Tag des Vorfalls mit ihr die gemeinsamen Daten für eine Abwicklung des Schadenfalls austauschte. Jedoch verlangte sie kurz darauf erneut die Herausgabe des von ihr herausgegebenen Notizzettels - "um ihn um fehlende Informationen zu ergänzen", wie sie behauptete. Dieser Bitte kam die 52-Jährige nach und sah sich plötzlich mit der Situation konfrontiert, dass die Unfallverursacherin in ihr Auto stieg und einfach davonfuhr.

Jetzt sucht die Polizei Coburg nach möglichen Zeugen: Laut ihrer Angaben, war die Flüchtige mit einem Auto mit Coburger Kennzeichen unterwegs. Die Frau soll ungefähr zwischen 60 und 65 Jahren alt sein und ist von kräftiger Statur bei einer Größe von zirka 1,75 Meter.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich mit der Coburger Polizei unter der Telefonnummer 09561/6450 in Verbindung zu setzen.

