Eine Busfahrerin befuhr am Freitag (22.04.2022) kurz nach 9.00 Uhr, die Raststraße in Coburg. Laut Polizei fuhr sie nach dem Halt an einer Bushaltestelle in den Kreuzungsbereich mit der Brückenstraße ein.

Hierbei übersah die 45-jährige Fahrerin des Linienbusses ein vorfahrtsberechtigtes Auto und stieß mit diesem zusammen.

Fahrgast verletzt sich bei Zusammenstoß am Kopf

Durch den Aufprall schlug ein Fahrgast des Busses mit dem Kopf gegen den Vordersitz und verletzte sich. Alle anderen Insassen, sowie die beiden Fahrer blieben unverletzt.

Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf circa 8000 Euro geschätzt.

