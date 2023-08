Coburg: ASB-Wünschewagen erfüllt schwerkrankem Trucker sehnlichsten Wunsch

Erkrankter Ex-Fernfahrer und Familie machen sich auf Reise an den Gardasee

Alten Freund getroffen: Emotionales Wiedersehen an besonderem Ort

Für Herrn W. ging ein langersehnter Wunsch in Erfüllung. In Zusammenarbeit mit dem ASB Coburg Land und dem "Wünschewagen" konnte er nochmals einen alten Freund treffen und italienisches Essen am Gardasee genießen. Gemeinsam mit der Familie begab sich der erkrankte Mann auf eine dreitägige Reise nach Italien.

"Aus eigener Kraft nicht geschafft": Erkrankter Coburger Trucker trifft alten Freund - emotionales Wiedersehen am Gardasee

Einen besonderen Wunsch hatte Herr W. noch, wie der ASB Coburg Land in den sozialen Medien bekannt gibt. "Noch einmal in die Stammkneipe am Gardasee. Unser Fahrgast, Herr W., langjähriger Fernfahrer, wollte noch einmal die Pizzeria sehen, in der er in seiner Fahrerzeit viele Jahre eingekehrt ist und sich entspannt hat." Aufgrund seiner Erkrankung konnte er selbst die Reise nicht mehr auf sich nehmen. "Da kam unser Wünschewagen ins Spiel und so fuhren wir früh morgens, begleitet von einem Teil der Familie, nach Peschiera del Garda", heißt es. Weitere Nachrichten aus Coburg findest du in unserem Lokalressort.

Am ersten Tag konnte den Wunscherfüllern zufolge schon "Pasta e Vino" genossen werden. Am zweiten Tag ging es dann auf die Suche nach der Stammkneipe von Herrn W. "Dann war es dann so weit. Die Pizzeria wurde schnell gefunden, und unser Fahrgast wurde bei seinem Überraschungsbesuch herzlich gefeiert und willkommen geheißen", so der ASB. Die Kinder, die der ehemalige Trucker früher kennengelernt hat, führten mittlerweile das Restaurant. "Aber der ehemalige Wirt hilft noch mit und hat unserem Fahrgast umso lieber ein Mittagessen zubereitet, typisch italienisch natürlich."

Mit diesem unterhielt er sich auch noch. "Was im Einzelnen gesprochen wurde, wissen wir nicht, denn Herr W. spricht immer noch fließend Italienisch und hat sich angeregt mit seinem Pizzeria-Freund unterhalten." Danach gab es noch Ausflüge an den beliebten Gardasee und am nächsten Tag ging es schon wieder nach Hause. "Der dritte Tag war vom Abschiedsschmerz geprägt und so kamen wir abends, etwas erschöpft, aber glücklich, in Coburg an." Im Landkreis Coburg kam es zu einem Großbrand in einer landwirtschaftlichen Lagerhalle. Der Schaden wird auf eine halbe Million Euro geschätzt.