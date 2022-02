In Coburg kam es am Montag (31. Januar 2022) bei winterlichen Straßenverhältnissen zu einem Unfall. Laut Bericht der Polizei fuhr eine 80-Jährige gegen 7.45 Uhr auf der Löbelsteiner Straße in Richtung Innenstadt.

Auf der Gefällstrecke geriet ihr Wagen wegen der glatten Fahrbahn ins Rutschen und kam von der Straße ab. Dort stieß das Auto gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Der Wagen der 80-Jährigen musste vom Abschleppdienst geborgen werden.

Auto rutscht gegen geparkte Fahrzeuge: 10.000 Euro Schaden bei Unfall in Coburg

Der entstandene Schaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Gegen die Fahrerin wird wegen Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung ermittelt.