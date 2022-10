In der Nacht zum Dienstag, dem 11. Oktober 2022, wählte ein 32-jähriger Mann insgesamt 18 Mal unberechtigt den Notruf. Jetzt ermittelt die Coburger Polizei gegen ihn. Das teilte die Polizeiinspektion in Coburg mit.

Zwischen 23 Uhr und 1.10 Uhr nachts blockierte der Coburger mehrfach einer der polizeilichen Notrufleitungen - und das grundlos. Ganze 18 Mal rief der Mann bei den Polizeibeamten an. Anhand der Telefonnummer ermittelten die Polizisten den Anrufer, der im Coburger Stadtteil Neuses wohnhaft ist. An der Wohnadresse trafen die Beamten den 32-Jährigen schließlich an.

Coburg: 32-Jähriger blockiert polizeiliche Notrufleitungen und beleidigt Polizeibeamte

Anschließend beleidigte der Mann die eingesetzten Beamten durch das Zeigen obszöner Gesten sowie des Mittelfingers. Neben der Anzeige wegen Missbrauchs von Notrufen erwartet den 32-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung von Polizeibeamten.

Vorschaubild: © Hauke-Christian Dittrich, dpa