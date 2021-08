Open-Air-Fans in der Region müssen in diesem Jahr besonders wetterfest. Das gilt auch für die Besucher des Freiluft-Festivals "Coltur", das auf dem Sportgelände des TV 1848 Coburg in sein drittes und zugleich letztes Wochenende gestartet ist.

Bunt und vielseitig konzipiert war das Programm schon am Freitag zum Auftakt. Zur Eröffnung war der junge Coburger Pianist und Komponist Andreas Wolff zu erleben, der eine Auswahl eigener Werke im Gepäck hatte.

Das Festival ist Coburger Kulturschaffenden vorbehalten - was freilich internationale Klänge keineswegs ausschließt. Das bewies der Gitarrist und Sänger Samu Neves, der brasilianisches Flair bei bereits herbstlich anmutenden kühlen Temperaturen bot.

Bis Sonntag sind noch zahlreiche weitere Auftritte geplant - am Samstag ab 14 Uhr, am Sonntag bereits ab 11 Uhr. Diese sonntägliche Matinee verspricht Stimmungsmusik mit Maria Bamberger und seinen Gaudi-Buam.