Ein vierjähriges Kind wurde am Samstagnachmittag (22. April) von einem Lieferwagen erfasst und verletzt. Der Vorfall ereignete sich in der Salzgasse in Weidhausen.

Das Kind lief zwischen zwei geparkten Fahrzeugen unvermittelt auf die Straße. Der 26-jährige Lieferwagenfahrer bemerkte das zu spät - und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, berichtet die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg.

Lieferwagen erfasst Kind - Fahrer kassiert Anzeige

Der Wagen erfasste das Kind, welches sich dabei "nicht unerheblich" verletzte. Das Kind kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Glücklicherweise gab es schnell Entwarnung, das Kind erlitt keine schweren Verletzungen.

Der Fahrer des Lieferwagens kam ohne Verletzungen davon, sein Fahrzeug blieb ebenfalls unbeschädigt. Auf den 26-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung zu.

Vorschaubild: © Collage inFranken.de: Symbolbild: fsHH/Pixabay ; Michal Jarmoluk/Pixabay.com