Schamloser Diebstahl in Ebersdorf - die leeren Flaschen stellt das Paar wieder ins Regal

Zu einem ungewöhnlichen Diebstahl ist es am Freitag (30. Juni 2023) in einem Verbrauchermarkt in der Frohnlacher Straße in Ebersdorf gekommen.

Gegen 13.15 Uhr befand sich ein Pärchen in dem Markt, welches sich einfach an der Ware bediente. Die beiden nahmen sich Pfefferminz-Likör aus den Regalen, tranken diesen aus - und stellten die leeren Flaschen anschließend einfach wieder zurück ins Warenregal, berichtet die Polizeiinspektion Coburg.

Pärchen trinkt Likör im Laden - und kassiert Strafverfahren

Das Pärchen ging anschließend am Kassenbereich vorbei, ohne für den getrunkenen Alkohol zu bezahlen.

Ein Ladendetektiv beobachtete allerdings den Vorfall. Das Pärchen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

