Weil es in einem Hofladen in Prichsenstadt (Landkreis Kitzingen) an der dortigen Selbstbedienungstheke in der Vergangenheit bereits zu Diebstählen gekommen war, hatten sich die Eigentümer entsprechend vorbereitet. Das berichtet die Polizei am Samstag (1. Juli 2023).

Am Freitag um 13.30 Uhr wurde der Bereich entsprechend überwacht. Dabei konnten die Eigentümer einen dreisten Diebstahl beobachten.

Diebstahl in Prichsenstadt: Eigentümer verfolgen Paar

Ein Paar (74 und 64 Jahre alt) aus Kitzingen nahm Lebensmittel im Wert von über 20 Euro mit. Das wollten sich die Eigentümer nicht gefallen lassen - sie nahmen die Verfolgung auf.

Sie folgten dem Auto der Diebe und riefen die Polizei. Das Auto wurde angehalten und die Lebensmittel im Auto gefunden.

Das Paar behauptete, die Ware bezahlt und einen Geldschein in die Kassenbox gesteckt zu haben. Daraufhin wurde die Selbstzahlerkasse überprüft. Dadurch kam die miese Masche des Paares ans Licht.

Es hatte keinen Geldschein, sondern einen gefalteten Zettel eingesteckt, um ein Bezahlen vorzutäuschen. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der 64-jährige Mann, der das Fluchtauto gefahren hatte, gar keinen Führerschein besitzt. Beide Personen kommen noch für weitere zurückliegende Diebstähle infrage, was weitere Ermittlungen durch die Polizei nach sich zieht.

