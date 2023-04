Mit schweren Kopfverletzungen brachte der Rettungsdienst am Sonntagnachmittag (16. April 2023) einen 62-Jährigen nach einem schweren Sturz von seinem E-Bike in ein nahes Klinikum, berichtet die Polizeiinspektion Coburg.

Der Mann aus dem Landkreis Coburg war am Sonntag um 15.15 Uhr mit seinem Pedelec im Binzigweg unterwegs. Dort stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung und zog sich schwere Kopfverletzungen sowie eine Schulterfraktur zu. Einen Fahrradhelm trug er dabei nicht.

Schwerverletzter Mann kommt ins Krankenhaus - Polizei sucht Zeugen

Der Rettungsdienst brachte den 62-Jährigen so schnell wie möglich in die Notaufnahme des Coburger Klinikums. Den durch den Unfall entstandenen Sachschaden am E-Bike schätzen die zuständigen Polizeibeamten auf 100 Euro.

Nun bittet die Coburger Polizei etwaige Zeugen darum, die das Unfallgeschehen mitbekommen haben, sich unter der folgenden Telefonnummer: 09561/645-0 zu melden.

Vorschaubild: © Daniel Bockwoldt (dpa)