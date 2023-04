Haschisch in Coburg gefunden: Polizei bittet Eigentümer, "sich gerne persönlich zu melden"

Am Freitagabend (14. April 2023) kontrollierte ein Linienbusfahrer routinemäßig während eines Halts den Fahrgastinnenraum seines Busses am Coburger ZOB. Dabei machte er eine brisante Entdeckung.

Wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet, lag auf einem Fahrgastsitz ein herrenloser, kleiner Behälter, welcher üblicherweise dazu benutzt wird, Marihuana zu zerkleinern.

Haschisch in Coburger Bus gefunden - Polizei hat Nachricht an einstigen Besitzer

Die Diskussion um eine Legalisierung von Cannabis ist nach der Veröffentlichung eines Gesetzesplans der Ampelregierung aktuell wieder in aller Munde. Einem fränkischen Schmerzpatienten gehen die Punkte noch nicht weit genug. Er ist momentan wegen Eigenanbau auf Bewährung, wie er inFranken.de berichtete.

In Coburg rückten nach der Entdeckung des Busfahrers alarmierte Polizeibeamte an, konnten im Inneren des gefundenen Behältnisses einen Haschischbrocken feststellen und stellten beides sicher.

Mit einem öffentlichen Aufruf wendet sich die Polizei nun im Nachhinein an den ehemaligen Besitzer: "Der Verlierer darf sich gerne persönlich bei Polizeiinspektion Coburg in der Neustadter Straße 1 melden und damit zur Aufklärung des Ermittlungsverfahrens wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz beitragen", so die ungewöhnliche Bitte der Beamten.