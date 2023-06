"Aquaria" in Coburg: Was ihrem Sohn Marcel unlängst im Schwimmbad widerfahren ist, sorgt bei Evi Kaya auch Tage danach für Kopfschütteln. "Das Ganze hat mich so geärgert", sagt die Mutter am Montag (12.6.) im Gespräch mit inFranken.de.

"Mein Sohn war am Donnerstag (8. Juni 2023) im Schwimmbad und hat mich angerufen", berichtet die Coburgerin. "Er hat gesagt: 'Mama, ich komm nicht heim. Meine Schuhe sind weg. Die haben sie mir geklaut.'" Laut Schilderung der Mutter hatte Marcel seine Kleidung zum Umziehen aus dem Schrank geholt und in die Kabine gebracht. Seine Sneaker ließ er demnach nur einen kurzen Moment aus den Augen - mit unliebsamen Folgen.

"Aquaria" Coburg: Mutter über "Dreistigkeit" empört

"Das kann nur eine Sache von nicht einmal einer Minute gewesen sein", erklärt Kaya konsterniert. Als Marcel seine Turnschuhe aus dem Spind holen wollte, seien diese spurlos verschwunden gewesen. "Er ist Auszubildender und hat sich die teuren Adidas-Schuhe von seinem eigenen Geld gekauft. Er hat es auch nicht so dicke", betont die Mutter des 19-Jährigen. Ihr Verdacht: "Da muss jemand gewartet haben." Bei den Sneakern handelt es sich laut Angaben der Coburgerin um weiße Adidas-Schuhe mit Gesundheitseinlagen.

"Die Schuhe waren so gut wie neu. Sie waren gerade einmal vier Wochen alt." Trotz Verständigung von "Aquaria"-Personal und sogar der Polizei blieben die Sneaker verschollen. "Die Schwimmbad-Mitarbeiter waren sehr freundlich und hilfsbereit. Sie haben alles abgesucht und auch am nächsten Tag noch einmal bei uns angerufen." Marcels Adidas-Schuhe seien gleichwohl nicht mehr aufgetaucht. Eine Nachbarin habe den 19-Jährigen schließlich mit dem Auto vom rund 3,5 Kilometer entfernten Freibad abgeholt. "Ursprünglich wollte mein Sohn mit dem Bus heimfahren, aber ohne Schuhe war ihm das ehrlich gesagt zu peinlich", sagt Kaya.

"Ich bin total erschüttert", hält sie hinsichtlich des schamlosen Vorfalls fest. "Das Ganze hat mich so geärgert und empört. Dabei stehe nicht in erster Linie der materielle Verlust im Fokus. "Mir geht es nicht nur um das Geld, sondern um diese Dreistigkeit. Die können sich doch denken, dass dann jemand barfuß nach Hause muss", hält Kaya mit Blick auf die mutmaßlichen Diebe im Coburger Schwimmbad "Aquaria" entgeistert fest.

In Zapfendorf (Landkreis Bamberg) kann das Freibad "Aquarena" unterdessen wieder öffnen. Der Badebetrieb wird fortgesetzt. Weitere Nachrichten aus Coburg und Umgebung gibt es in unserem Lokal-Ressort.