Der 21-Jährige war am Dienstag (05. September 2023) um 14 Uhr mit seinem Fahrrad in der Glender Straße im Coburger Stadtteil Neuses unterwegs. Der Radfahrer, der kurz vorher seinen Einkauf erledigte, führte auf seinem Zweirad eine Packung Klopapier mit, die er während der Fahrt in der Hand hielt.

Die pendelnde Packung Toilettenpapier geriet während der Fahrt in die Speichen des Hinterrads, sodass dieses blockierte. Der Mann stürzte auf die Straße und zog sich eine Platzwunde sowie eine Gehirnerschütterung zu. Eine medizinische Versorgung in der Notaufnahme des Coburger Klinikums war unumgänglich.

Am Fahrrad selbst wurde eine Speiche des Hinterrades beschädigt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 50 Euro. Ein Fremdverschulden konnten die Polizisten bei Unfallaufnahme ausschließen. Die Beamten nahmen einen Verkehrsunfall mit Personenschaden auf. Ermittelt wird hier wegen eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung.

