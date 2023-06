Ein Küchenbrand hat in Coburg einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Die Einsatzkräfte eilten am Donnerstagabend (8. Juni 2023) ins Stadtgebiet, um das Feuer zu löschen. Auch zum entstandenen Sachschaden gibt es bereits eine Einschätzung.

In Brand geratenes Speiseöl in der Küche einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lutherstraße war der Auslöser dafür, dass gegen 21.45 Uhr ein Großaufgebot an Einsatzkräften anrückte. In der Wohnung einer 32-Jährigen breitete sich der Fettbrand in der gesamten Küche aus und sorgte im ganzen Wohngebäude für eine massive Rauchentwicklung. Das Gebäude musste evakuiert werden, wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilt.

Schwerer Brand in Coburg: Feuer zerstört Küche

Die Coburger Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Das Kücheninventar wurde durch das Feuer zerstört. Benachbarte Wohnungen waren nicht betroffen, mussten aber durchgelüftet werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten und der Lüftung konnten die Bewohner wieder ins Gebäude zurück.

Lediglich die Wohnung der 32-Jährigen war derart stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass diese nicht mehr bewohnbar ist. Die Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Coburger Klinikum gebracht. Weitere Bewohner wurden nicht verletzt.

Die Coburger Polizei ermittelt wegen einer Ordnungswidrigkeit nach der Verordnung zur Verhütung von Bränden. Ein vorsätzliches Handeln schließen die Beamten aber aus. Der Sachschaden liegt bei mindestens 50.000 Euro.

