Brandstiftung bei Coburger Convent - Polizei sucht Zeugen

Im Zuge des Coburger Convents ist ein Kleinbus vorsätzlich in Brand gesteckt worden. Die Tat ereignete sich am Montag (29. Mai 2023) gegen 21.30 Uhr in der Straße "Glockenberg" nur etwa eine Stunde vor Beginn des Fackelumzugs, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit.

Unmittelbar vor dem Brand soll sich ein Unbekannter in der Nähe des Fahrzeugs aufgehalten haben. Danach entfernte sich der Mann in Richtung Ernestinum. Diese Person könnte in Zusammenhang mit der Tat stehen.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

männlich

schlaksige Statur

Etwa 1,80 - 1,85 Meter groß

mit einer Jeans, einer grauen Jacke sowie einer Basecap bekleidet

Die Polizei hat noch am selben Abend die Ermittlungen übernommen. Wer Angaben zu der gesuchten Person machen kann oder in diesem Zusammenhang auffällige Beobachtungen im Umfeld der Brandstelle gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561 645-0 mit der Kriminalpolizei Coburg in Verbindung zu setzen.