A73 bei Rödental: Brutale Messerattacke führt zu Großeinsatz - Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen

Rödental vor 1 Stunde

Rettungshubschrauber im Einsatz

Brutale Messerattacke auf A73 führt zu Großeinsatz in Franken - Polizei warnt weiter vor Verkehrsbehinderungen

Ein Mann hat am Freitagabend (18. August 2023) auf der A73 bei Rödental mutmaßlich mehrere Personen mit einem Messer attackiert. Auch am Tag nach dem grausamen Vorfall kann es weiterhin zu Verkehrsbehinderungen kommen, so die Polizei.