Ein bissiger Hund hat am Mittwochabend (26. Januar 2022) einen Polizeieinsatz im Landkreis Coburg ausgelöst.

Gegen 19.15 Uhr war ein neunjähriges Mädchen gemeinsam mit seiner 39-jährigen Mutter und ihrem Hund in der Gerbergasse in Bad Rodach spazieren. Dort kam den beiden ein 34-Jähriger mit seinem nicht angeleinten Hund entgegen. Dieser griff zunächst den Hund der 39-Jährigen und anschließend ihre Tochter an. Er biss das Mädchen in den Fuß, sodass sie verletzt wurde.

Hund beißt Mädchen - Coburger Polizei rückt an

Die Coburger Polizei nahm vor Ort die Personalien aller Beteiligten auf und ermittelt nun gegen den 34-jährigen Hundehalter, der seinen Vierbeiner nicht angeleint hatte, wegen fahrlässiger Körperverletzung.