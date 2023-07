"Coburger Abendspaziergang" feiert Jubiläum: das ist der nächste Termin

Die beliebte Veranstaltungsreihe „Coburger Abendspaziergang“ feiert Jubiläum: am Donnerstag, 20.07.2023, um 18:30 Uhr findet der 10. Coburger Abendspaziergang statt.



Beim zehnten Abendspaziergang werden folgende Stationen besucht:



. Nachhall Mode in der Herrngasse

. Eda’s Hairworld in der Theatergasse

. Das Johann in der großen Johannisgasse



Stadtheimatpfleger Christian Boseckert nimmt die Gäste unter dem Motto „Coburgs Herrschaftsmagistrale" mit auf einen Spaziergang durch die Herrn- und Grafengasse.



Für diejenigen, die dieses interessante Format der Stadtmacher noch nicht kennen und nicht wissen, was sich hinter dem „Coburger Abendspaziergang“ versteckt, hier eine kurze Info dazu:



Der Abendspaziergang bietet einen Streifzug durch den Coburger Stadtkern, dient dem Entdecken unbekannter Ecken und präsentiert dazu noch gut gehütete Geheimnisse und persönliche Geschichten der jeweiligen Geschäftsinhaber.

An jedem Abendspaziergang werden jeweils drei Coburger Geschäfte und eine Coburger Sehenswürdigkeit besucht und vorgestellt. Hierbei bietet sich die Gelegenheit, hinter die Kulissen zu schauen und Coburger Persönlichkeiten hautnah kennenzulernen. Denn der Coburger Einzelhandel und die Gastronomie sind vielfältig und die Inhaber haben interessante Details für ihre Besucher vorbereitet.



Grundsätzlich startet jeder Abendspaziergang auf dem Marktplatz am Prinz Albert-Denkmal; dort werden vier Gruppen gebildet, die rollierend vier Standorte besuchen. Der Aufenthalt pro Standort beträgt ca. 25 Minuten. Am Ende jedes Abendspaziergangs treffen sich alle Teilnehmer bei einem der Gastgeber zu einem kleinen Plausch.



Termin: 10. Coburger Abendspaziergang 20.07.2023

Beginn: 18:30 Uhr

Treffpunkt: ab 18:15 Uhr auf dem Marktplatz

Start Vorverkauf: Donnerstag, 06.07.2023 in der Tourist-Information; diese befindet sich derzeit in der Rückertstr. 3.

Ticketpreis: 11€



Aufgrund der anhaltend großen Nachfrage, möchten wir darauf hinweisen, dass die Anzahl der Tickets nach wie vor begrenzt ist!



Die Tickets sind ausschließlich im Vorverkauf in der Tourist Information erhältlich und werden vor dem Vorverkaufsstart nicht reserviert.

An der Abendkasse sind aus organisatorischen Gründen keine Tickets erhältlich.



Aufgrund der großen Beliebtheit des Coburger Abendspaziergangs ist für September oder Oktober ein weiterer Rundgang in Planung. Die Details werden rechtzeitig bekannt gegeben.