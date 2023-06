Wer Interesse an einer Stadtführung und gleichzeitig tagsüber keine Zeit dafür hat, kann nun am Abend eine geführte Tour durch Coburgs Altstadtgassen unternehmen. Das neue Angebot von Coburg Marketing richtet sich an Geschäftsreisende und Urlauber*innen genauso wie Bürger*innen, die Lust auf einen kurzweiligen Rundgang haben. Das berichtet die Stadt Coburg.

Erfahrene Gästeführer*innen zeigen die schönsten Sehenswürdigkeiten und erzählen von wichtigen Persönlichkeiten, Gegebenheiten, Plätzen und Gebäuden der früheren Residenzstadt, und das auf lockere, leichte Art – passend zum wohlverdienten Feierabend.

Die Feierabendtour startet ab sofort bis Ende Oktober immer dienstags um 17:30 Uhr. Treffpunkt ist vor der Tourist-Information in der Herrngasse 4. Der Preis für die einstündige Führung beträgt 8 € pro Person, 4 € ermäßigt. Eine Anmeldung ist bis zum Vortag (Montag) bis 12:00 Uhr telefonisch unter +49 9561 89-8000 oder per E-Mail an tourismus@coburg.de erforderlich.

Alle Informationen finden Sie im beigefügten Flyer, der in der Tourist-Information erhältlich ist. Das gesamte Angebot an Themen-, Genuss- und Kostümführungen finden Sie im Internet unter: www.coburgmarketing.de/entdecken-erleben/stadtfuehrungen.