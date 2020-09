Auch die mobile Gastronomie hat zu kämpfen

Kein Kinder- und Marktfest in Neustadt, nirgendwo finden Schützenfeste statt, landauf landab ist vieles abgesagt. Ebenso "tote Hose" herrscht an etlichen Sonntagen in den Innenstädten, weil die verkaufsoffenen Sonntage sozusagen dem Coronavirus zum Opfer gefallen sind. Genauso trostlos sieht es mit den großen Flohmärkten in der Region aus. Robert Häußer mit seinem Galette-Verkaufswagen blickt auf ein unruhiges erstes Halbjahr 2020 zurück.